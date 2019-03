Serata di appuntamenti promozionali quest'oggi per Lukas Lerager che assieme al compagno Lazovic si è recato in un negozio del centro di Genova per presenziare ad un evento commerciale. L'occasione ha consentito ai tanti giornalisti presenti per rivolgere alcune domande al centrocampista danese giunto in Liguria da meno di due mesi: “La Serie A è un campionato ben più tecnico rispetto a quelli in cui ho giocato in precedenza. Tutte le squadre hanno tanta buoni giocatori: è un buon campionato. Ambientarmi non è stato difficile, tutti sono stati molto amichevoli e buoni con me.”



A colpire particolarmente l'ex mediano del bordo è stato soprattutto il pubblico rossoblù: “Avevo sentito dire che quella del Genoa fosse la tifoseria migliore d'Italia e sono d’accordo. Non si tratta solo della Gradinata Nord. Tutta l'atmosfera dello stadio è fantastica. Mi piace che i tifosi siano molto vicini al campo e quindi alla squadra”



Sul prossimo avversario Lerager dice: "Credo che contro la Juventus sarà una grande partita, ma quando giochi contro una squadra così devi sempre dare il 100%. Speriamo di riuscire a portare a casa punti. Sicuramente sarà una partita speciale.”