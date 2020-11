Soldi freschi in arrivo per le asfittiche casse del Genoa.



Il club rossoblù, che come tutte le società calcistiche ha risentito pesantemente della crisi economica derivante dalla pandemia da coronavirus, ha chiesto e ottenuto nei giorni scorsi a Banca Mediolanum un prestito da 10 milioni di euro.



La linea di credito concessa al club di Enrico Preziosi dall'istituto un tempo parte dell'impero finanziario di Silvio Berlusconi verrà impiegata dai rossoblù in particolar modo per ristrutturare il proprio settore giovanile ed ammodernare le infrastrutture societarie.



La notizia viene riportata quest'oggi da Mf-Milano Finanza.