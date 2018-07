Sembra finalmente giungere al termine una delle più lunghe telenovelas di mercato di quest'estate.

Dopo settimane di tira e molla, di allontanamenti e riavvicinamenti, Lisandro Lopez è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa.



Trovato da tempo l'accordo con il Benfica per ottenere il 28enne argentino in prestito fino a giugno 2019, il club più antico d'Italia è riuscito anche a convincere il giocatore a ritentare l'esperienza in Serie A dopo la brutta parentesi vissuta all'Inter nella seconda parte dell'ultimo campionato, quando in sei mesi scese in campo appena 45'.



Il nuovo rinforzo della retroguardia rossoblù sarà a Genova domani mattina per sostenere le visite mediche, prima di firmare il suo contratto con il Grifone e raggiungere il resto dei compagni nel ritiro di Neustift. Lo riporta Primocanale.



Lopez sarà il terzo argentino ad accassarsi al Genoa nel giro di pochi giorni. Prima di lui sono infatti arrivati il difensore Cristian Romero, svincolatosi dal Belgrano, e l'attaccante Claudio Paul Spinelli, acquistato dal Tigre.