In Portogallo danno l'affare praticamente per fatto: Lisandro Lopez sarà presto un nuovo giocatore del Genoa.



Seguito da oltre un mese, il centrale argentino potrebbe accasarsi in prestito al club più antico d'Italia entro la fine di questa settimana, raggiungendo i suoi nuovi compagni nel ritiro austriaco di Neustift.



Secondo il quotidiano lusitano Record, l'ex Inter di proprietà del Benfica avrebbe capito che la possibilità di ritagliarsi uno spazio da titolare con la maglia delle Aquile di Lisbona sarà una missione quasi impossibile, data la folta concorrenza nel reparto e la scarsa considerazione riposta in lui dal tecnico Rui Vitoria. Lo stesso 'Licha', nonostante abbia già cominciato la preparazione estiva con il Benfica, avrebbe del resto manifestato interesse a cimentarsi nuovamente con il campionato italiano dopo la deludente esperienza semestrale con l'Inter nella seconda parte della passata stagione.