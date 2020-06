Nella serataccia del ri-esordio del Genoa in campionato non tutto è stato negativo per Davide Nicola. Nel buio generale di una prestazione molto al di sotto delle previsioni il tecnico rossoblù ha potuto consolarsi conDopo una prima parte di stagione da dimenticare, costellata da infortuni e panchine, lo spagnolo tornato in prestito a gennaio ha deciso di lasciare Torino per riabbracciare Genova cinque anni dopo averla salutata. Prima di poter essere utile alla causa del Grifone, tuttavia, il 30enne di Vigo ha dovuto pazientare ancora un po'. Proprio quando i guai fisici sembravano essere lasciati alle spalle è arrivato il coronavirus a bloccare il mondo.senza famiglia, in un albergo cittadino,o sul tetto di essa nel tentativo di non perdere la forma appena ritrovata. Un lavoro quotidiano che sembra aver dati i giusti frutti.Alla prima apparizione del post-covid, l'ex granata, subentrato ad inizio ripresa, è apparso l'unico rossoblù in grado di accedere la luce. E non solo per quel rigore che ha inframezzato l'assolo parmense. Falque è apparso voglioso e pimpante, esultando con la grinta che lo contraddistingue dopo aver scagliato la palla in fondo alla rete di Sepe. Un'esultanza arrivata tredici mesi dopo l'ultima volta ma che Iago e i genoani sperano possa essere soltanto la prima di una nuova lunga serie. Magari venendo replicata giàdove il Genoa sarà impegnato in una sfida-salvezza da non fallire. Contro le rondinelleper la prima volta in stagione. Un segnale di fiducia da parte di Nicola che il giocatore ha tutte le intenzioni di ricambiare.