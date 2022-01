Un'offerta del Genoa da 6,5 milioni di euro per il cartellino di Nicolas Raskin sarebbe stata rifiutata dallo Standard Liegi.



Secondo quanto scrive la stampa belga, nei giorni scorsi il Grifone avrebbe avanzato una proposta per assicurarsi le prestazione del promettente 20enne centrocampista ricevendo però in risposta un secco rifiuto.



Il Genoa, tuttavia, non avrebbe intenzione di mollare la presa e presto potrebbe tornare alla carica mettendo sul piatto una cifra più alta.