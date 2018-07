Poche ma buone. Sono le notizie in arrivo per il Genoa dall'America sul fronte Bertolacci.



Il centrocampista, impegnato in questi giorni con il Milan nella tournèe statunitense, nonostante la lontananza geografica sembra infatti essere un po' più vicino al suo ritorno al Grifone. A favorire il possibile rientro, questa volta in maniera definitiva, in quella che nell'ultima stagione è stata la sua squadra è la decisione dei rossoneri di togliere dal mercato un suo collega di reparto: Manuel Locatelli.



A quanto pare la società meneghina non avrebbe più intenzione di privarsi del giovane regista lombardo, decidendo viceversa di puntare ancora su di lui. Una scelta che restringe ulteriormente i già esigui spazi destinati a Bertolacci nella rosa del Diavolo e che potrebbe dare un'accelerata determinante al suo rientro in Liguria.



In ogni caso qualsiasi decisione sarà rimandata alla prossima settimana, quando il Milan rientrerà in Europa al termine della sua avventura a stelle e strisce e tutte le parti in causa avranno modo di parlarsi direttamente.