Il Genoa non ha allestito alcuna trattativa con la Sampdoria riguardante Gianluca Caprari e Andrea Bertolacci.



A smentire seccamente l'ipotesi emersa nella tarda giornata di ieri di un possibile interesse dei rossoblù per i due giocatori blucerchiati è lo stesso club di Villa Rostan sulle pagine on-line del Secolo XIX: "Bertolacci e Caprari? Mai chiesti" è quanto rivelato dalla società al portale del quotidiano genovese.



A quanto pare nei giorni scorsi il Grifone avrebbe in realtà effettuato un timido sondaggio con la dirigenza sampdoriana per Caprari la quale però avrebbe a sua volta respinto la richiesta proponendo in alternativa il nome dell'ex rossoblù Bertolacci, profilo non gradito al Genoa. L'operazione sarebbe quindi morta ancora prima di essere intavolata non permettendo l'esecuzione di alcuna trattativa tra le sponde opposte del Bisagno.