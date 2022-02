Nikola Maksimovic, difensore del Genoa, ha parlato all'intervallo di Venezia-Genoa a Dazn:



"All'inizio abbiamo sofferto, loro ci hanno sorpreso con la difesa a tre che non abbiamo preparato in settimana. Nei primi 20' abbiamo fatto tanti errori, poi fortunatamente abbiamo trovato il pareggio: abbiamo perso tanti palloni, dopodiché ci siamo ripresi e abbiamo riconquistato la fiducia. Nel secondo tempo proveremo a giocare come in questi minuti finali".