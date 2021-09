Tra le poche note liete rimaste in eredità al Genoa dopo la sfida di sabato con la Fiorentina c'è la bella prestazione di Nikola Maksimovic.



Il corazziere di Bajina Basta, arrivato a Pegli da svincolato negli ultimi giorni di mercato, ci ha messo davvero poco a calarsi nei panni di guida suprema della retroguardia rossoblù. Lo ha fatto alla sua prima presenza da titolare, con una prestazione sontuosa con cui ha letteralmente annichilito in un duello tutto serbo lo spauracchio viola Dusan Vlahovic.



Anche l'intesa con il suo compagno di reparto Zinho Vanheusden è apparsa già molto buona, nonostante i due avessero giocato assieme soltanto i trequarti d'ora di Cagliari di sei giorni prima.



Un segnale di speranza dunque per un Genoa che dopo 4 partite ha già incassato ben 10 reti, risultando la terza formazione più bucata dell'intera Serie A. Con un Maksimovic così, tuttavia, è lecito aspettarsi che questa media così poco lusinghiera possa abbassarsi sensibilmente già nelle prossime gare, aiutando contestualmente il Genoa a portare ossigeno vitale alla propria classifica.