Genoa, Malinovskyi vede la Roma

La sua ultima gara risale al 30 marzo scorso. Quasi un mese e mezzo fa. Poi, dopo quella sfida interna contro il Frosinone nel sabato di Pasqua,il campo non l'ha visto più. Colpa di un infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto a guardare dalla tribuna i successivi cinque impegni dei suoi compagni.Ora però per il centrocampista ucraino del Genoa il conto alla rovescia verso avvicinarsi sensibilmente allo zero. Non nell'immediato però. Contro il Sassuolo, domenica pomeriggio al Ferraris, l'ex Atalanta sarà ancora costretto a marcar visita. La via versoappare tuttavia tracciata e, secondo quanto scrive stamane Il Secolo XIX, essola cui calendarizzazione non è ancora stata stabilita dalla Lega Serie A.

celebrando al meglio un'annata che lo ha rilanciato ad alti livelli dopo la non fortunata parentesi all'Olympique Marsiglia.