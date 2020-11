Ci sono anche due calciatori del Genoa nell'elenco di 41 uomini che il CT della Nazionale Roberto Mancini ha stilato in vista del triplice impegno che attende gli Azzurri nei prossimi giorni.



Per l'amichevole contro l'Estonia e le due gare di Nations League con Bosnia e Polonia, l'ex numero 10 della Sampdoria ha chiamato anche gli esterni rossoblù Mimmo Criscito e Luca Pellegrini. Niente da fare, invece, per Mattia Perin che sperava in un ritorno in Azzurro dopo oltre due anni di assenza.



Tra i precettati figura però un'altra vecchia conoscenza del Grifone: Pietro Pellegri. L'ex enfant prodige del calcio italiano, oggi in forza al Monaco, è alla sua prima convocazione con l'Italia dei grandi.