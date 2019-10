Aurelio Andreazzoli resta alla guida del Genoa, almeno fino a sabato. A decidere il futuro dell'allenatore toscano sarà la gara con il Milan che, in caso di ulteriore passo falso dei rossoblu, rappresenterà anche il capolinea della sua esperienza all'ombra della Lanterna.



La società ligure nel frattempo si guarda attorno alla ricerca di eventuali sostituti. Oltre alla pista Gattuso, che pare aver subito un rallentamento derivante dalle titubanze dell'ex centrocampista calabrese, a Villa Rostan si sondano in alternativa anche le soluzioni che portano a Davide Nicola e Stefano Pioli.



Nelle ultime ore poi sarebbe emersa anche un'idea suggestiva ed originale, rilanciata questa mattina dal Secolo XIX. Secondo il quotidiano genovese Preziosi e soci starebbero facendo un pensiero a Thiago Motta, ex centrocampista rossoblù in questi giorni impegnato a Coverciano con il corso per diventare allenatore.



Una soluzione, quella di optare per l'italo-brasiliano, che sorprenderebbe molti ma che in fondo sarebbe in linea con la tradizionale capacità di Enrico Preziosi di percorrere strade impronosticabili.