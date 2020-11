Tre gol in quattro giorni e un futuro che si colora di Azzurro. Oltre che di rossoblù.



L'ultima settimana di Gianluca Scamacca è stata decisamente intensa. Prima il debutto da titolare con il Genoa, condito dalla doppietta rifilata al Catanzaro in Coppa Italia. Poi il timbro nel derby che ha permesso al Grifone di riacciuffare la Sampdoria nella prima stracittadina stagionale. Tre reti che stanno facendo sognare i suoi nuovi tifosi, speranzosi di aver finalmente trovato quel centravanti di peso, soprattutto in zona gol, che a Pegli manca dai tempi di Piatek.



In attesa di capire se quella fatta intravedere dall'attaccante romano sia vera gloria o soltanto pura illusione, per lui potrebbe presto arrivare un'inaspettata consacrazione. Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, il CT della Nazionale Roberto Mancini starebbe infatti facendo qualcosa più di un pensiero riguardo all'eventualità di convocare il 21enne in vista dei prossimi impegni che attendono l'Italia in Nations League contro Polonia e Bosnia. A favorire questa decisione le probabili defezioni di Ciccio Caputo e Ciro Immobile, oltre alla precaria condizione fisica di Andrea Belotti.



Nel caso per Scamacca si tratterebbe del completamento di una scalata azzurra iniziata a 14 anni e proseguita toccando progressivamente tutte le rappresentative giovanili, dall'Under 15 all'Under 21. Un percorso che fino ad oggi lo ha visto indossare per 73 volte la maglia azzurra, trovando la via della rete in ben 31 occasioni.