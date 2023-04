Il Genoa che verrà, indipendentemente dal campionato in cui si troverà a militare, comincia a prendere forma.Se per conoscere i volti dei primi nuovi acquisti che prenderanno casa a Pegli nella prossima stagione bisognerà necessariamente attendere la conclusione di quella in corso, la dirigenza rossoblù non perde tempo e si è nel frattempo già messa all'opera perChi ha già prolungato il proprio legame con il club è. Il mediano polacco, giunto in Liguria nell'inverno 2019 e poi espatriato per due stagioni al Brescia, aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma come lui stesso ha ammesso in una recente intervista concessa ad un quotidiano del suo Paese cheIo e il Genoa attendiamo il momento giusto per annunciarlo". Jagiello ha anche specificato che il nuovo legameChi presto potrebbe imitarlo, stando all'edizione odierna del Secolo XIX, sono, ambedue prossimi alla scadenza contrattuale. La volontà del club ma anche dei giocatori è quella die presto le parti dovrebbero incontrarsi proprio per ufficializzare gli accordi.Discorso parzialmente analogo, infine, per un quarto centrocampista:L'olandese è tornato a Genova in estate in prestito dal Marsiglia ma anch'egli a giugno si ritroverà svincolato. Anche in questo caso, tuttavia, le percentuali di una sua permanenza sotto la Lanterna sono molto alte e si poggiano soprattutto sull'accordo verbale in essere tra club e giocatore.