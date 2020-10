Esprime soddisfazione Rolando Maran dopo la vittoria del suo Genoa sul Catanzaro nel terzo turno di Coppa Italia. "Era importante passare il turno in un momento così particolare - ha dichiarato al Genoa Channel il tecnico trentino - la gara è stata allenante e ci è servita soprattutto per ridare minuti e riportare in campo alcuni giocatori che con la positività avevano avuto una lunga assenza o addirittura erano fuori dalla fine del campionato scorso per via di vari infortuni”.



Un successo, quello contro i calabresi, che può incidere positivamente anche sul morale della truppa rossoblù dopo le difficoltà dell'ultimo periodo: “Questa vittoria deve servire a dare morale - ha ribadito Maran - Le vittorie servono anche a questo. Siamo consapevoli di aver sofferto forse un po' troppo ma passare il turno così ti dà ancora più soddisfazione. Per il lavoro che stiamo facendo sapevamo che avremmo potuto soffrire ma lo abbiamo fatto con grandissima lucidità e sacrificio da parte di tutti, meritando questo passaggio del turno”.