"Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Avevamo rischiato poco anche prima, però stavamo un po' subendo. Nel secondo tempo avevamo fatto le cose meglio ed è venuta fuori la giocata che ha portato in vantaggio l'Inter"."Paghiamo tanti giorni di inattività. Qualcuno ha fatto veramente pochi allenamenti e questo nella gara si vede in termini di continuità. La personalità è venuta fuori nel secondo tempo. Non abbiamo tirato in porta, perchè si è sbagliato nell'ultimo passaggio. La lucidità in certi momenti fa la differenza"."Secondo me abbiamo cercato sempre di tenere palla e di non andare negli spazi, questo ha facilitato la fase difensiva dell'Inter. Quando l'abbiamo fatto abbiamo difettato di precisione. Quando c'è da attaccare la profondità, serve una corsa importante e in questo momento non viene così naturale farla. I ragazzi stanno dando tutto quello che hanno"."Questi ragazzi per come si stanno impegnando e stanno lavorando sapranno caricarsi per bene in vista di una partita così importante"."Si era sempre allenato, per un tampone non rilevato ha dovuto rinunciare ad essere della gara. Non era tra i positivi e ne avremmo avuto bisogno. In un momento come questo, con 17 casi. Il tampone poi è stato negativo, però l'esito è arrivato prima di qualche ora rispetto alla gara, ma non c'erano i tempi tecnici"."Tutti quanti devono recuperare condizione. Noi abbiamo perso una settimana di allenamento anche con quelli negativi. Purtroppo stiamo convivendo con questo, dobbiamo fare di necessità virtù. I ragazzi stanno dando il massimo".