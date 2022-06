Terminerà ufficialmente a fine mese, con la scadenza del contratto del giocatore, il rapporto tra il Genoa e Federico Marchetti.



Dopo quattro stagioni, condite da appena 13 apparizioni in campo tra campionato e coppa, il 39enne portiere veneto è pronto per fare le valige. Ma non è detto che, come sembrava scontato solo qualche settimana fa, il suo addio al Grifone rappresenti anche un commiato dal calcio giocato.



Più voci provenienti dalla Capitale e moltiplicatesi nel giro di poche ore, danno per concreta l'ipotesi di un clamoroso ritorno alla Lazio dell'esperto estremo difensore. Ovviamente non come titolare dei pali bensì nel ruolo di riserva di spessore. Un'eventualità che permetterebbe a Marchetti di andare a chiudere la propria carriera con la maglia che più ha indossato e amato. In biancoceleste, infatti, Marchetti ha disputato quasi 200 partite in sette stagioni, vincendo da protagonista la Coppa Italia del 2013 (conquistata in finale contro la Roma) e diventando un idolo indiscusso della tifoseria.