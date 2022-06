Sono giorni di lavoro piuttosto intensi quelli attuali per la dirigenza del Benevento.

Il club sannita è infatti all'opera nel tentativo di riscattare dal Genoa i cartellini di due giocatori di proprietà rossoblù ma reduce da un'ottima stagione in giallorosso.



Si tratta del portiere Alberto Paleari e del difensore Alessandro Vogliacco. Due pedine parimenti importanti ma con percentuali di permanenza antitetica in terra campana. Se per il portiere il Grifone pare disposto ad accogliere la richiesta del Benevento, valutando anche una cessione a titolo definitivo, per il centrale di scuola Juve la strada sembra decisamente in salita.



Alexander Blessin pare infatti intenzionato a scommettere su Vogliacco, soprattutto se, come appare probabile, nel reparto arretrato il tecnico tedesco dovesse rinunciare a Vasquez e Ostigard oltre a Masiello e Maksimovic.