Il Genoa ha deciso: il portiere titolare è Radu. Così, secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex laziale Marchetti potrebbe chiedere di essere ceduto già a gennaio. E il presidente Preziosi lo lascerebbe libero di trovarsi una nuova sistemazione. Inoltre il Genoa, dopo aver fatto un investimento importante in estate per prelevarlo dall'Inter, può pensare di monetizzare col possibile ritorno di Radu a Milano in estate (grazie alla recompra dei nerazzurri). In caso contrario Preziosi avrebbe comunque un gioiello tra i pali per il futuro.