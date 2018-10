Il cambio sulla panchina del Genoa tra Ballardini e Juric ha portato diverse novità ma anche alcune conferme. Tra queste ultime, ad esempio, c'è l'aver rinnovato al giovane Radu il ruolo da titolare fra i pali rossoblù. A farne le spese è stato ovviamente Federico Marchetti, colui che ad inizio stagione era partito con i galloni da titolare.



La rincorsa dell'ex estremo difensore della Lazio alla riconquista della maglia da numero 1 si fa adesso più difficile, anche a seguito del guaio fisico occorsogli negli ultimi giorni della scorsa settimana. Marchetti già ieri contro l'Udinese non era neppure presente in panchina a causa di una contrattura al polpaccio che lo terrà in infermeria con ogni probabilità fino a dopo la prossima sosta. Per lui dunque niente doppia trasferta milanese, quella che tra mercoledì e sabato vedrà il Genoa far visita prima al Milan e poi all'Inter, e niente impegno interno col Napoli.



Il suo rientro in squadra dovrebbe avvenire per il derby del 24 novembre. Difficilmente però quel giorno Marchetti potrà essere il guardiano della porta del grifone.