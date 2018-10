Uno dei dubbi più grossi che aleggiavano attorno al nuovo Genoa targato Ivan Juric riguardava laMolti, fino a qualche giorno fa, si chiedevano se dopo il valzer tra i pali rossoblù di inizio stagione il tecnico croato avrebbe ripropostoavrebbe insistito sulCon la Juventus sabato scorso la scelta è caduta su quest'ultimo lasciando intendere come le gerarchie delineate negli ultimi tempi da Davide Ballardini difficilmente, almeno in questo ruolo, verranno intaccate dal suo successore.Nonostante una prova non certo impeccabile, evidenti le sue responsabilità sul gol juventino, il giovane rumeno ha comunque dimostrato di essere dotato di una buona reattività fra i pali, tenendo a galla i suoi compagni subito dopo il vantaggio bianconero con un paio di provvidenziali interventi. I problemi nascono casomai nelle uscite, come già si era avuto modo di constatare nelle precedenti apparizioni dell'ex estremo difensore dell'Avellino.anche alla luce della grossa cifra spesa (9 milioni di euro) per aggiudicarselo la scorsa estate, a differenza di Marchetti che invece è sbarcato in Liguria a parametro zero. Da non trascurare c'è poi il fatto che. Argomenti tenuti sempre in grande considerazione dalle parti di Pegli e che sembrano far pendere la bilancia della titolarità verso il ventunenne balcanico.