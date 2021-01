La prende con filosofia, dispensando anche un bella lezione di vita a quanti nelle scorse ore hanno fatto dell'ironia o peggio ancora speso parole intrise di cattiveria, riguardo alla disavventura che lo ha in qualche modo coinvolto ieri pomeriggio. A poche ore dall'incidente occorso all'addetto dell'autolavaggio a cui era stata affidata la sua Ferrari, il portiere del Genoa ha esternato il proprio pensiero attraverso il suo profilo Instagram: "Mi dispiace molto per quello che è successo - ha scritto Marchetti - Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante.Aldilà del pur ingente danno economico, Marchetti sembra dunque sollevato per il positivo esito che l'evento ha avuto sui suoi artefici, almeno dal punto di vista fisico. Lui d'altronde sa bene quali conseguenze può portare un incidente automobilistico, avendo perso in passato due cari amici proprio a causa di un urto stradale ed essendone stato personalmente protagonista nel 2005 assieme ad altri due compagni all'epoca in cui militava nell'Albinoleffe, in quel caso tutti per fortuna usciti dalla macchina illesi.