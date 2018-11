Il destino di Federico Marchetti sembra sempre più lontano dal Genoa.



Prelevato in estate a parametro zero, l'ex portiere della Lazio ha pagato caro prezzo l'anno e mezzo di inattività precedente, perdendo strada facendo i galloni della titolarità a scapito del giovane Ionut Radu.



Il ruolo da dodicesimo, tuttavia, non si addice alla natura del 35enne veneto che già a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria, magari riavvicinandosi a casa. Sulle sue tracce ci sarebbe infatti il Verona, club di B con palesi ambizioni di ritorno immediato nella massima categoria. Secondo il sito SerieBnews.com, la società scaligera per convincere il Genoa sarebbe disposta a mettere sul piatto della bilancia il suo attuale numero 1: Marco Silvestri.