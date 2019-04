Nonostante non giochi praticamente maiè indubbiamente uno dei leader dello spogliatoio del Genoa. Lo si vede ad ogni gara del Grifone, quando l'ex portiere di Lazio e Cagliari si dimostra sempre prodigo di consigli e suggerimenti per i compagni in campo, tanto da apparire quasi un allenatore in seconda.Ma la carica dell'esperto estremo difensore affiora anche dai suoi post sui social, come quello comparso stamattina sulla sua pagina Instagram nel quale Marchetti chiede ai tifosi di restare vicini alla squadra in questo momento di difficoltà: "Sono stati due giorni tosti - ha scritto il calciatore -Adesso c’è voglia di riscatto, di far bene e risalire la classifica.!".