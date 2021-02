Francesco Marroccu, ds del Genoa, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: "Il Genoa è un bel mix e il cuoco è stato molto bravo, un plauso a Ballardini e al Genoa che lo ha scelto. La formazione? Sono scelte molto credibili, senza esserci consultati con l'allenatore credo che abbia messo in campo la formazione migliore, i giocatori scelti sono molto motivati. Da grande chef credo abbia scelto gli ingredienti giusti per la partita".



BALLARDINI - "Perché funziona così bene al Genoa? Ha funzionato molto bene anche a Cagliari, dove io ho lavorato con lui. Penso ci siano luoghi in cui è più facile rendere e Ballardini credo che a Palermo, a Roma con la Lazio e a Cagliari abbia un curriculum di buon livello".



STROOTMAN - "Le gioca tutte? C'è da dire che il limite di Strootman quando era in Francia era che giocava poco, non farlo riposare ora è per fargli riprendere la condizione. Per questo non rientra nel turnover".



SCAMACCA, ROVELLA, DESTRO, SHOMURODOV - "Valorizzati in vista del mercato? Porta un po' jella parlare di queste cose a metà strada, aspettiamo maggio per fare valutazioni. La strada tracciata è quella giusta e il valore dei giocatori è stato solo riscoperto, la squadra era già stata costruita, si è trattato di lucidarli un po'".