Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha tracciato ieri sera a TeleNord un bilancio finale del mercato invernale del club: “Abbiamo oggettivamente lavorato anche in maniera strategica sul mercato, ma avendo le idee chiare e al nostro interno avendo già stabilito il finale della storia. Sarà il tempo a dire se avremo lavorato bene o male. I bilanci comunque si fanno a maggio”.



Nel frattempo il Grifone si gode il momento magico di Mattia Destro, prossimo Al rinnovo di contratto: "La storia di Destro è semplice: le carte blindano la sua posizione contrattuale sia a tutela del club, sia del giocatore. Ma qui non è un discorso di carte. Destro sarà per tanti anni un giocatore che vestirà la maglia rossoblù, e non saranno i contratti a stabilirlo, ma la chimica nata tra giocatore e club. Qua devo sottolineare che uno di quelli che ci ha creduto più di tutti è stato il presidente, che due anni Destro fu il primo acquisto fatto. Aveva un passato di storia genoana che mi ha spinto e dato fiducia sulla scelta fatta. Possiamo tranquillizzare: per tanti anni vestirà la maglia rossoblu”.



Marroccu ha infine rivelato quali secondo lui potranno essere i prossimi giocatori rossoblu a esplodere definitivamente: "Shomurodov il meglio deve ancora farlo vedere. Deve ancora esprimere il meglio di quello che vediamo in allenamento. Sadiku è un giocatore forte, che vale più di una Primavera, ma è stato un acquisto mirato e funzionale ".