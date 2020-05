Nel corso della lunga intervista concessa ieri a Sky Sport, il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha avuto modo di parlare anche nel tema delle seconde squadre.



Una soluzione varata un paio d'anni fa dalla Federcalcio italiana che tuttavia non sembra aver trovato terreno fertile nel quale germogliare. Anche il Genoa, come molte altre realtà nostrane, non ritiene opportuno allestire questo tipo di formazioni: "Per una dimensione come quella del Genoa - ha spiegato Marroccu - la seconda squadra potrebbe ritardare la crescita dei giocatori, secondo me da noi può avvenire direttamente il travaso dalle giovanili alla prima squadra”.