Il portiere del Genoa,, ha concesso un'intervista esclusiva alla giornalista spagnola Ana Quiles Boix.Molti i temi toccati, a cominciare dal suo rapporto con l'ambiente rossoblù e la città: ", sono al mio secondo anno. Genova è una città molto bella,. Mi dicono che sono bravo e simpatico perché mi fermo a parlare con tutti, dai bambini fino ai più adulti".Martinez ha poi ricordato la partita che per lui ha rappresentato la svolta della sua avventura in Italia, quella d'andata contro il Bari dello scorso campionato: “Di quel giorno ho un ricordo un po’ strano, io venivo da una situazione un po’ difficile con la squadra. Avevo iniziato giocando, poi un infortunio alla spalla che mi ha fermato tre settimane. Questo è il calcio, quando hai tre settimane fuori abbiamo compagni con qualità. Ho dovuto aspettare il mio momento.perché non ce la facevo più. Volevo che finisse la partite e andarmene a dormire, mi sentivo malissimo“.

Qualche accenno, infine, anche al suo rapporto con l'Italia: “Ia. C’è il mare, un buon cibo, la qualità è più o meno uguale e anche la gente, sono latini