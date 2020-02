Andrea Masiello, giocatore del Genoa, ha parlato nel post partita del match contro l'Atalanta ai microfoni di Dazn: "Questa gente la ringrazio, mi ha aiutato tanto nei momenti bui della mia carriera. Sono stato rispettato ed io go rispettato loro, un tifoso così è difficile trovarlo nelle altre piazze d'Italia. Sono orgoglioso di quanto fatto con questa società. Sono fiero di tutta questa gente, lascio il cuore qua dopo otto anni e mezzo.



Ricordo più bello? Aver fatto piangere questa gente quando siamo andati in Europa ed in Champions. Vado via con tanto amore da questa città, ringrazio la gente perchè mi ha dato tanto, ho ricambiato sul campo.



Siamo venuti qua per fare la partita. Noi dobbiamo pensare al campo, dobbiamo salvarci e cercare di fare il massimo per ottenere questa salvezza. Il Genoa si salva con prestazioni come quella di oggi, cercando di giocarsela con tutti, limitando i danni"