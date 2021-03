Tra i protagonisti della vittoria del Genoa in casa del Parma c'è anche Andrea Masiello. Il difensore toscano è stato intercettato da Sky Sport al termine della sfida del Tardini: "É stata una partita difficile - ha dichiarato l'ex Atalanta - perché il Parma era reduce da un buon momento. Siamo stati bravi ad alzare i ritmi nel secondo tempo ed eseguire le giocate che ci eravamo preparati. Primo tempo rivedibile, siamo partiti con il freno a mano tirato".



Sulla sua prestazione Masiello ha aggiunto: "Personalmente cerco di dare sempre il massimo in ogni allenamento, di alzare l’attenzione di tutti e dare il buon esempio ai giovani. I risultati danno carica e serenità per lavorare meglio e con più precisione. Sono felice per Scamacca, è un ragazzo di prospettiva e stasera l’ha dimostrato".



Un accenno infine alla situazione di classifica del Genoa: "Non dobbiamo guardare in faccia a nessuno, cerchiamo solo di vincere e staccare le altre squadre. Trentuno punti con ancora dieci partite da giocare non bastano, servono almeno altre due o tre altre vittorie per salvarci. Ora stacchiamo due giorni per ricaricarci, godiamoci la vittoria e poi pensiamo alla Fiorentina: sarà una gara importantissima".