Intervistato da Radio Dea l'ex difensore dell'Atalanta Andrea Masiello, da gennaio tornato al Genoa, lascia un consiglio per gli acquisti alla dirigenza orobica: "Per come gioca l'Atalanta Romero l'ideale perché è forte fisicamente e difficilmente gli vai via. È un po' irruento, ma verrà fuori e sarà il futuro di qualche squadra".