Calciatori, allenatore ma non solo. I cambiamenti in casa Genoa non riguardano solo i protagonisti del rettangolo verde.



Dopo l'insediamento di Francesco Marroccu come nuovo direttore sportivo in sostituzione di Stefano Capozucca, avvenuto un mese fa, oggi la società rossoblù comunica di aver accolto nel proprio organigramma un altro volto nuovo. Con l'inizio del nuovo anno a dirigere la macchina comunicazione del club più antico d'Italia sarà Giampiero Timossi, ex caporedattore del Secolo XIX e collaboratore anche di Calciomercato.com.



Timossi, il cui nome in orbita Genoa circolava ormai da diverse settimane, prende di fatto il posto che fu fino a qualche mese fa di Pippo Sapienza.



Questa la nota con cui Il Genoa ha ufficializzato poco fa la nomina del suo nuovo responsabile della comunicazione: "La Società comunica l’ingresso nel club di Giampiero Timossi con il ruolo di Responsabile Media Relations".