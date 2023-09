Slittano ancora il rientro in campo di Alessandro Vogliacco e il debutto in rossoblù di Junior Messias.



I due lungodegenti del Genoa, entrambi fuori da inizio stagione a causa di guai muscolari e ancora a secco di presenze in campionato, non saranno quasi certamente della partita neppure nella trasferta che attende il Grifone venerdì sera in quel di Lecce.



Ambedue si stanno ancora allenando a parte rispetto al resto dei compagni e ipotizzare un loro impiego nel Salento, a due giorni dalla gara del Via del Mare, appare francamente poco plausibile. Più facile vederli nell'elenco dei convocati per la sfida successiva, quella di giovedì 28 settembre a Marassi con la Roma, nel primo turno infrasettimanale di Serie A.