Florin Manea, agente di, torna a parlare del suo assistito.Se nei giorni scorsi il procuratore del difensore del Genoa aveva rivelato il possibile passaggio in Premier League del 22enne, oggi Manea si è concentrato sul passato del giocatore, mettendo nel mirino la Juventus. Dopo averlo portato in Italia giovanissimo i bianconeri hanno ceduto Dragusin a titolo definitivo al Genoa lo scorso gennaio per una cifra complessiva di quasi 8 milioni di euro. Un'operazione sbagliata, a detta dell'agente: "- ha detto Manea a Sportitalia - a Torino ci staranno ripensando,per un prezzo così basso. Succede nel calcio: il Genoa ne ha approfittato e merita grande rispetto perché ha creduto in lui moltissimo e lo ha voluto tanto".Riguardo alle sirene giunte da Oltremanica, il procuratore ha aggiunto: "Mi chiamano spesso e mi chiedono di lui, ma fino a che non ci sarà una proposta scritta, che ad oggi non c'è stata, si tratta soltanto di chiacchierate., perché è un giovane classe 2002, che gioca in Serie A e lo fa benissimo. Poi io ho gli uffici a Londra e conosco tutti lì.L'ipotesi addio non pare ad ogni così prossima e neppure scontata: "Si trova molto bene qua e l'anno scorso ha giocato sempre conquistando la promozione in A. In estate ci sono stati tanti interessamenti, ma il piano era di rimanere a Genova fin dall'inizio.. C'è una crescita personale e di gruppo considerevole, lui si trova bene a vivere qui dove la gente lo ama. Non abbiamo fretta di partire. Certo, se dovesse arrivare l'offerta di un club importante la dovremmo valutare. Ma ripeto: senza nessuna fretta".