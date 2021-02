Continuano a migliorare le condizioni di Mimmo Criscito. Domani sarà decisivo per il capitano del Genoa, che sta smaltendo la distorsione alla caviglia accusata contro il Torino. Come si legge sul report ufficiale dopo l'allenamento, "è proseguito anche oggi intanto il graduale rientro in gruppo di capitan Criscito. Nella giornata di domani si attendono ulteriori riscontri", si legge. Nuovi passi avanti, nelle prossime ore arriverà la decisione verso il Verona: sia sulla disponibilità che sull'eventuale impiego dall'inizio.