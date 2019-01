Genoa-Milan 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 27’ st Borini, 38’ st Suso.



Assist: 27’ st Conti, 38’ st Cutrone.



Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi (31’ st Pereira), Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso (39 ‘st Dalmonte), Bessa; Kouamé, Pandev (13’ st Favilli). All. C. Prandelli.



Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata (14’ pt Conti), Musacchio, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu (34’ st Mauri); Suso (43’ st Castillejo), Cutrone, Borini. All. L. Riccio.



Arbitro: D. Orsato di Schio.



Ammoniti: 8’ pt Borini (M), 41’ pt Romero (G), 46’ pt Cutrone (M); 13’ st Paquetà (M), 25’ st Rolon (G), 32’ st Zukanovic (G).