in programma questa sera alle 20.45 a Marassi.Sia sul fronte rossoblù che su quello rossonero il testacoda proposto dal calendario nel primo turno infrasettimanale di questa stagione sembra infatti poter essere caratterizzato più da chi non sarà protagonista piuttosto che da chi calcerà il prato verde del Ferraris.Molte, e in alcuni casi anche decisamente pesanti, le defezioni a cui dovranno far fronte Rolando Maran da una parte e Stefano Pioli dall'altra.aggiuntosi ieri alla lunga schiera di compagni che da tempo affollano l'infermeria ligure. Oltre al macedone, afflitto da lombalgia, mancheranno l'ex di turnoil vicecapitanoi lungodegentiTutti potenziali titolari ai quali si devono aggiungere gli ugualmente acciaccati. In compenso sembrano poter recuperare già per questa sera sia Mimmo Criscito che Milan Badelj, anche se soltanto il secondo appare destinatario di una maglia da titolare.Meno numerose, ma non meno importanti, le assenze che si registreranno in casa Milan. Se, a preoccupare Pioli è soprattutto la situazione in difesa, dove la coperta rossonera appare cortissima a causa deiDa non trascurare, poi, anche l'assenza in mezzo al campo di, uno degli uomini chiave nello scacchiere tattico del tecnico emiliano.Ricapitolando,tra qualche ora sul palco dello stadio più antico d'Italia. Praticamente un'intera formazione che in un ipotetico 4-4-2 potrebbe scendere in campo con Marchetti tra i pali, Biraschi, Gabbia, Kjaer e Zapata in difesa, Zappacosta, Bennacer, Cassata e Parigini sulla linea mediana, Ibra e Pandev là davanti.