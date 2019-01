L'improvviso scatto fatto nelle ultime ore dal Milan su Kris Piatek sembrerebbe aver posizionato i rossoneri in pole position nella corsa al centravanti del Genoa.



Il vantaggio del Milan sarebbe così consistente da riuscire addirittura a superare la pur temibile concorrenza del Real Madrid, che ieri pomeriggio ha mandato alcuni suoi osservatori vicino a Murcia per vedere dal vivo l'amichevole del grifone contro i tedeschi del Wurzburg Kickers.



il possibile approdo dell'attuale vice capocannoniere di Serie A a Milanello già nei prossimi giorni è ritenuta l'opzione più probabile anche dalla stampa polacca che su diverse testate on line parla dell'offerta rossonera da 40/45 milioni come quella in grado di convincere Preziosi a cedere il suo gioiello con 6 mesi di anticipo rispetto a quanto inizialmente prospettato.