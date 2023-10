chiude il sabato sera dell'8a giornata di Serie A con calcio d'inizio al Ferraris di Marassi in Genova a partire dalle 20.45.può portarsi alla sosta in vetta alla classifica e non può sbagliare nonostante l'ampio turnover previsto dal 1' con tutto il reparto offensivo rivoluzionato.dal canto suo deve confermare l'ottimo momento per continuare la corsa di allontanamento dalle zone calde della classifica per sognare un po', come detto anche dall'ad Blazquez, un piazzamento europeo.Il Milan ha vinto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Genoa. L’ultima vittoria del Grifone in casa contro il Diavolo in Serie A risale al 3-0 con Juric in panchina del 25 ottobre 2016 (reti di Ninkovic, autogol di Kucka e Pavoletti). In tutte le ultime nove occasioni in cui il Genoa ha raccolto almeno otto punti nelle prime sette gare di Serie A (ultima nel 2018/19) si è sempre poi salvato a fine stagione. Le ultime cinque sconfitte del Milan in campionato sono arrivate tutte fuori casa, da febbraio in avanti; l’ultimo ko dei rossoneri in trasferta lontano da Milano (quindi escludendo il derby) è arrivato contro una squadra ligure, sconfitta 0-2 contro lo Spezia il 13 maggio 2023.hanno segnato entrambi tre gol in questa Serie A: l’ultima volta che il Genoa vantava una coppia di attaccanti con almeno tre reti realizzate ciascuno nelle prime sette gare di un campionato di Serie A risaliva alla stagione 1977/78 (Roberto Pruzzo e Giuseppe Oscar Damiani). Il Milan è l’unica squadra dei maggiori cinque campionati europei 2023/24 ad avere due giocatori con già sia tre reti che tre assist all’attivo (perquattro gol e tre assist, pertre reti e tre passaggi vincenti).Tra i centrocampisti con almeno 100 minuti all’attivo in questo campionato, Yacine Adli è quello con la media di passaggi riusciti sui 90 minuti più alta in assoluto (77 di media riusciti in 128 minuti giocati).Genoa (4-4-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani Vasquez; Sabelli, Frendrup, Thorsby, Haps; Malinovskyi, GudmundssonMilan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor