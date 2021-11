Essere giovani nel calcio non è solo una questione d’età, come hanno dimostrato più volte in carriera Goran Pandev e Zlatan Ibrahimovic, rivali domani sera al Ferraris in un Genoa-Milan già sfida chiave per le ambizioni di entrambe le squadre. Per gli esperti il favorito per entrare nel tabellino dei marcatori del match è il quarantenne svedese, proposto a 1,85 contro il 4 del macedone, ancora a secco in stagione. Al nuovo Genoa di Andriy Shevchenko, ex bandiera da calciatore nel Milan, serve trovare la via del gol, dopo il digiuno dei primi due incontri, proprio come a Nicolò Rovella, ancora a caccia del primo centro in massima serie. Una gioia personale per il mediano della Nazionale vale 9 volte la posta mentre scende a 3 il timbro dell’ex del match Pietro Pellegri, esploso in Serie A proprio con i rossoblù e determinato a trovare in rossonero la definitiva consacrazione, dopo i tanti problemi fisici patiti al Monaco.