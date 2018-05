Sembrano trovare sembra più conferme le voci diffusesi nei giorni scorsi di un possibile approdo a Siviglia di Omar Milanetto.



L'ex dirigente del Genoa sarebbe stato infatti individuato dal club andaluso come erede di Ramon Monchi per il ruolo di direttore sportivo. "Per me sarebbe un sogno - ha detto l'ex centrocampista al Secolo XIX - sia per affrontare il campionato spagnolo sia per lavorare per un top club come il Siviglia".



Parole, quelle espresse dal diretto interessato, che sembrano avvalorare la tesi di un suo sbarco nella dirigenza della squadra spagnola.