L'ipotesi che la Serie A 2019-2020 possa terminare con play off e play out non è ancora del tutto da escludere.



Secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano da Roma, il presidente federale Gravina starebbe seriamente pensando all'eventualità di ricorrere a mini-tornei di spareggio in coda e in testa alla classifica per stabilire i verdetti del campionato nel caso lo stesso non riesca a concludersi regolarmente.



Se ciò dovesse avvenire Genoa e Sampdoria potrebbero addirittura scontrarsi in un derby fratricida per evitare la caduta in cadetteria. Il format scelto dal numero 1 della FIGC per la zona bassa della graduatoria prevederebbe infatti un playout a otto squadre con sfide secche ad eliminazioni. Ciò significa che classifica alla mano la quartultima e la quintultima, ossia proprio rossoblú e blucerchiati, andrebbero ad incrociarsi nel primo turno di spareggi. A quel punto chi vincerebbe sarebbe salvo mentre la perdente si giocherebbe il tutto per tutto in un ulteriore sfida contro una tra Lecce e Torino.