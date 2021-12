Diego Milito smentisce di essere vicino ad un ritorno al Genoa, ovviamente nelle vesti di dirigente.



Malgrado le dichiarazioni rilasciate pubblicamente dal neo-presidente rossoblù Alberto Zangrillo nel giorno della sua investitura come nuovo numero uno del Grifone, al momento l'ex centravanti argentino comunica di non aver ancora avuto alcun contatto in merito: “Sinceramente non mi piace candidarmi per nessun ruolo, sono cose che devono venire in modo naturale - ha dichiarato Milito al Secolo XIX - Per ora non ho sentito nessuno, è la verità. Lasciamo che le cose succedano col tempo, se devono succedere, con tranquillità. Io sono e sarò sempre un tifoso genoano, sono grato al club, alla città e non dimentico che mi hanno dato l’opportunità di venire in Europa".