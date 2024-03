Genoa, ministro Zangrillo: 'Guardiamo al futuro con fiducia. Gilardino? Un leader'

Intercettato a Genova in occasione di un evento istituzionale, il ministro della Pubblica Istruzione, Paolo Zangrillo, tifoso e fratello del presidente del Genoa, Alberto, ha parlato così del Grifone: "Il Genoa viene dal campionato cadetto - ha detto l'onorevole a Primocanale - chi arriva dalla Serie B si deve adattare e penso che la squadra abbia fatto fin qui un percorso importante, di consolidamento, e questo ci fa ben guardare al futuro"



Zangrillo ha poi avuto parole di elogio anche per il tecnico rossoblù Alberto Gilardino: "Ha dimostrato di essere un allenatore capace, un leader. Quando si deve gestire un'organizzazione, che si tratti di una squadra aziendale o di una sportiva, bisogna avere dei valori, cercando di far stare bene le persone fra loro facendo capire cosa significa essere parte di una squadra. Mi pare che Gilardino lo stia facendo molto bene".