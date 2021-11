Lo 0-2 incassato ieri sera dalla Roma ha confermato la pessima tendenza casalinga stagionale del Genoa.



Nei sei incontri di campionato fin qui disputati al Ferraris, infatti, il Grifone non è ancora riuscito ad ottenere una vittoria. Del resto l'unico successo dei rossoblu resta il 3-2 ottenuto in rimonta po a Cagliari lo scorso 12 settembre, nel terzo turno del torneo.



Con appena 3 punti racimolati in sei gare, frutto dei pareggi contro Verona, Sassuolo e Venezia, il Genoa risulta essere la squadra con il peggior andamento casalingo dell'intera Serie A, l'unica oltretutto a non aver mai vinto sul proprio terreno.