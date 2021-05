Stefano Sabelli potrebbe essere il primo rinforzo del Genoa in vista della prossima stagione.



L'esterno 28enne, attualmente in forza all'Empoli, ha il contratto in scadenza a fine giugno e pertanto tra un mese e mezzo potrà essere tesserato a costo zero.



Secondo la Gazzetta dello Sport, il club ligure starebbe facendo più di un pensiero nei suoi confronti.