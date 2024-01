Genoa, missione in Francia: colloqui aperti per l'arrivo di Vitinha

Tre acquisti in una sola giornata, quella di venerdì scorso, non sembrano voler fermare il mercato in entrata del Genoa.



Dopo gli arrivi già ufficializzati del difensore Giorgio Cittadini e del portiere Franz Stolz, oltre a quello ancora da regolarizzare ma di fatto già effettuato di David Ankeye, il club rossoblù starebbe cercando un affondo anche per un altro attaccante.



Secondo quanto riporta Sky Sport, la dirigenza del Grifone sarebbe a colloquio con gli omologhi dell'Olympique Marsiglia. Sul tavolo la definizione del riscatto di Ruslan Malinovskyi, giocatore di proprietà dei francesi che i liguri vorrebbe prelevare a titolo definitivo dopo gli ottimi sei mesi trascorsi in prestito. Oltre alla situazione del centrocampista ucraino, però, le due società avrebbero aperto un dialogo anche per il possibile sbarco in Italia di Vitinha, attaccante portoghese classe 2000, omonimo, connazionale e pari ruolo del giocatore in forza al Paris Saint-Germain.