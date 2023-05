Le grandi manovre di mercato del Genoa proseguono a fari spenti.



Ufficialmente la campagna rafforzamenti del Grifone in vista del ritorno in Serie A non è ancora partita, anche perché sia il massimo torneo che quello cadetto devono ancora giungere al termine. Nel frattempo, però, la dirigenza rossoblù comincia a tessere le prime trattative o quantomeno prova a gettare le basi per le prime operazioni in entrata.



Tra i molti rumors che circolano dalle parti di Pegli l'ultimo, riportato oggi da Repubblica, vuole i rossoblù fortemente interessanti a un vecchio giocatore della Juventus Next Gen, oggi in forza al Pescara. Si tratta del 24enne franco-tunisino Hamza Rafia.



Acquistato giovanissimo dai bianconeri, ha avuto il privilegio di debuttare in prima squadra proprio contro il Genoa in una gara di Coppa Italia del gennaio 2021 che la squadra all'epoca allenata da Andrea Pirlo vinse per 3-2 anche grazie ad una sua rete. Dopo un paio di prestiti tra Standard Liegi e Cremonese, in estate è tornato nella squadra B della Juve per poi accasarsi a gennaio a titolo definitivo al Pescara. Da qui ora il Grifone potrebbe prelevarlo regalandogli la possibilità di fare quell'esordio in Serie A soltanto sfiorato ai tempi della permanenza a Torino.