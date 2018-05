Tanti nomi ruotano in questi giorni attorno al centrocampo del Genoa.



Tra i possibili obiettivi in entrata il Secolo XIX questa mattina segnala anche il profilo del giovane guineano Ousoumane Camara, esterno destro impiegabile sia come ala che come laterale di centrocampo.



Classe 1998, fisico minuto e scattante, Camara gioca in Svezia con l'Afc Eskilstuna, club nel quale è approdato lo scorso marzo mettendo subito in mostra le sue doti di corsa e resistenza, oltre che di buona intesa con la rete avversaria.



Un suo eventuale sbarco a Genova sarebbe più visto come un'operazione in prospettiva che non come un acquisto subito utilizzabile da Davide Ballardini.